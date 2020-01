Campagna elettorale, Franco Miccichè incontra operatori turistici

Sulla scia dei positivi riscontri ottenuti nei precedenti incontri tematici, è stato organizzato per questo venerdì 31 gennaio alle 18 nella sede del mio comitato elettorale al viale della Vittoria 315 un incontro su Turismo, servizi ed eventi. Lo considero un momento molto importante per predisporre il programma della mia campagna elettorale perché ritengo questi settori fondamentali per la vita e l’economia di Agrigento e di molti agrigentini. Per questo spero ancora una volta di vedervi partecipare in massa e nel vostro contributo di idee. Infatti siete voi operatori quelli che conoscete meglio il settore e chi amministra ha il dovere di conoscere le vostre opinioni e i vostri suggerimenti.

Ricordiamoci sempre che democrazia è partecipazione.