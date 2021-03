Campagna di vaccinazione nei locali di 38 parrocchie della diocesi agrigentina

Sono 38 le parrocchie dell’Arcidiocesi di Agrigento che hanno aderito alla Campagna di Vaccinazione straordinaria per la fascia di età 69-79 da realizzarsi il prossimo 3 aprile, sabato Santo. Sono le parrocchie che hanno messo a disposizione i loro locali, accogliendo l’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Regione Siciliana e la Conferenza Episcopale Siciliana. Alle parrocchie è stata chiesta la disponibilità dei locali ed è stato affidato ai parroci il compito di individuare fino a 100 persone nella fascia di età indicata. Come specificato dall’assessore regionale, Razza, il target di riferimento è quello dei cittadini di età compresa fra i 69 ed i 79 anni ai quali, nelle condizioni previste dall’autorizzazione degli enti regolatori, è destinato il vaccino AstraZeneca, che decine di migliaia di cittadini siciliani hanno già avuto somministrato, così come milioni di cittadini nel mondo. “Ogni parrocchia, inoltre- fanno sapere dall’arcidicesi di Agrigento- troverà le modalità migliori per avvisare i propri parrocchiani e invitarli a prenotarsi negli orari e nei giorni che verranno indicati. I parroci, nel procedere alle prenotazioni, consegneranno gli allegati A, B e C, invitando gli interessati a compilare a casa i moduli A e B, mentre il modulo C sarà compilato insieme con il medico.” Il 3 aprile in ognuna delle 38 parrocchie saranno presenti due medici, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli.Circa le misure di sicurezza per un soccorso immediato a tutela del vaccinato, l’Assessorato assicura che ogni centro sarà dotato di un kit per il pronto intervento per eventuali reazioni al vaccino. Le operazioni di vaccinazione inizieranno alle 08 e si concluderanno alle 18.