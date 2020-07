CAMPAGNA DI INFORMAZIONE DELL’ASL DI AGRIGENTO SULLA DONAZIONE DI ORGANI

“Ognuno di noi, esprimendo il proprio consenso, può salvare delle vite”.

ASL di Agrigento ha avviato una nuova campagna per la raccolta delle dichiarazioni di volontà. Tutti i cittadini della provincia di Agrigento, per esprimersi sulla donazione degli organi, possono rivolgersi all’UOC di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Agrigento, telefono 0922 442812. A fornire tutte le informazioni utili e a raccogliere le dichiarazioni è la Dottoressa Emanuela Solombrino, psicologa del CRT. Il coordinatore regionale del CRT Sicilia, Giorgio Battaglia, plaude all’iniziativa. “Ringrazio l’ASL di Agrigento, la sua Direzione Strategica e il direttore dell’UOC di Anestesia, rianimazione e terapia intensiva per l’attenzione al tema. Per ridurre le opposizioni è necessario – sottolinea Battaglia – sensibilizzare maggiormente i cittadini informandoli sui modi per dichiarare la propria volontà sulla donazione e sottolineando l’eccellenza dei nostri centri e dei nostri operatori sanitari. Per scegliere di diventare donatore è bene informarsi, conoscere tutte le tutele previste e sapere che il nostro Sistema Trapianti è tra i primi posti in Europa per qualità degli interventi e sicurezza dei processi”.

I cittadini possono esprimersi sulla donazione di organi e tessuti attraverso cinque modi: 1) la dichiarazione di volontà espressa presso gli uffici Anagrafe dei Comuni al momento di richiesta o rinnovo della carta d’identità; 2) la registrazione presso la propria Asl di riferimento o il medico di famiglia, attraverso un apposito modulo; 3) la compilazione del tesserino del Ministero della Salute o del tesserino di una delle associazioni di settore, da conservare insieme ai documenti personali; 4) qualunque dichiarazione scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, anch’essa da conservare tra i documenti personali; 5) l’atto olografo dell’Associazione italiana donatori di organi (Aido).