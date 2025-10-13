Si terrà il prossimo 19 ottobre la prima edizione della “Camminata itinerante solidale” promossa dalla associazione sportiva dilettantistica Sport Life Education, su iniziativa della socia, dottoressa Silvia Failla Mulone, in occasione della Giornata internazionale contro il cancro al seno. L’iniziativa sarà presentata mercoledì prossimo, alle 10, nella sede dell’ex Collegio dei Filippini.

La conferenza stampa sarà presenziata, oltre che da Silvia Failla Mulone e dal presidente Antonio D’Anna dell’associazione Sport Life Education, dal sindaco Franco Miccichè, dalla direzione dell’Asp e dai presidenti degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo), delle professioni infermieristiche (Opi) e dei farmacisti. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni che operano alla Breast Unit – Centro di riferimento regionale per il tumore della mammella.

