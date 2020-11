Cammarata, l’assessore Falcone annuncia finanziamenti per il centro storico

CAMMARATA. E’ iniziato da Cammarata, il tour istituzionale dell’Assessore regionale alle Infrastrutture, On. Marco Falcone, in alcuni comuni dell’agrigentino. Ad accoglierlo nella sede Municipale, il Sindaco Dott. Giuseppe Mangiapane insieme ad alcuni assessori e al Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Stornaiuolo. Presente anche l’On. Dott. Vincenzo Giambrone, già Sindaco di Cammarata, il quale ha voluto ringraziare l’Assessore, per aver firmato proprio qualche giorno fa, il Decreto di Finanziamento del progetto di risanamento della via Federico, un intervento fortemente voluto dalla precedente Amministrazione Comunale da lui rappresentata.

Nel corso dell’incontro il Sindaco Mangiapane ha sottolineato all’Assessore l’importanza che questa visita riveste per Cammarata, una presenza che ha lo scopo di far conoscere le bellezze del territorio e nello stesso tempo evidenziare alcune criticità per le quali necessitano urgenti interventi, tra questi è stato segnalato il preoccupante fenomeno di instabilità che sta investendo un ampia area densamente abitata, nella zona alta del centro abitato.

Il Sindaco Mangiapane, ha fatto presente inoltre, che tra gli obiettivi prioritari della sua Amministrazione, vi è quello di recuperare e riqualificare altri quartieri del caratteristico centro storico, così come sta per attuarsi nella zona di via Federico.

Subito dopo la riunione, è stato fatto un sopralluogo nell’area interessata dalla instabilità, per constatare direttamente l’entità del fenomeno.

L’Assessore Falcone ha assicurato la sua massima attenzione per questo serio problema, è ha dato anche importanti indicazioni per il finanziamento di progetti per il recupero di aree nel centro storico.