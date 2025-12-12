Attimi di paura per il conducente di un camion, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’uomo è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il mezzo che trasportava elettrodomestici. Tutto quanto è accaduto, nel primo pomeriggio, lungo la strada statale 115, tra i territori di Porto Empedocle e Realmonte.

La persona alla guida stava percorrendo tranquillamente l’arteria, quando improvvisamente si è sviluppata una grande fiammata. Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso completamente la cabina di guida. Il conducente, ha avuto una pronta reazione, e subito è riuscito ad accostare il camion ai bordi della strada.

E’ stato in grado di scendere velocemente, mettersi in salvo, e segnalando il pericolo, ha bloccato la circolazione stradale. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, impegnati nell’opera di spegnimento, e gli agenti della polizia Stradale di Agrigento che si sono occupati della viabilità. Con tutta probabilità, a scatenare il rogo un corto circuito, oppure un guasto meccanico.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp