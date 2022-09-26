Collegio uninominale Camera dei deputati. 211 sezioni su 419 CANDIDATO/LISTE VOTI %.
PISANO CALOGERO 24.950 35,5 – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 10.597 15,9 – FORZA ITALIA 9.043 13,5 – LEGA PER SALVINI PREMIER 3.532 5,3 – NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 1.588 2,4 PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE 19.621 27,9 – MOVIMENTO 5 STELLE 17.838 26,7 SCIORTINO ELEONORA MARIA 12.740 18,1 – PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA ROGRESSISTA 10.326 15,4 – ALLEANZA VERDI E SINISTRA 902 1,4 – +EUROPA 770 1,2 – IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO ATICO 514 0,8 CIACCIO LEONARDO 5.105 7,3 – AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 4.574 6,8 BATTAGLIA ROBERTO 5.068 7,2 – SUD CHIAMA NORD 4.482 6,7 BLO’ MAURIZIO MICHELE 1.578 2,2 – ITALEXIT PER L’ITALIA 1.498 2,2 BAVETTA CALOGERO 731 1,0 – ITALIA SOVRANA E POPOLARE 706 1,1 DURANTE ELEANNA 556 0,8 – UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 490 0,7
CAMERA MAG.: SICILIA 1 – U05 (Sez:211/419)
Collegio uninominale Camera dei deputati. 211 sezioni su 419 CANDIDATO/LISTE VOTI %.