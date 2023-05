Camera dei Deputati, Calogero Pisano: “Si investa anche sulla realizzazione di un aeroporto ad Agrigento”

Il deputato agrigentino Calogero Pisano rilancia il tema della realizzazione dell’aeroporto ad Agrigento e lo fa nell’Aula della Camera dei Deputati, durante la discussione del DDL che prevede la conversione in legge del decreto-legge 35/2023, ovvero quello relativo alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

“Da troppo tempo la provincia di Agrigento è abbandonata a collegamenti obsoleti che non aiutano il commercio ed il turismo. La mia è una terra bellissima che è stata premiata col titolo di Capitale della Cultura 2025, mi auguro che si investa molto sulle opere collaterali come collegamenti ferroviari ad alta velocità e nuove autostrade, ma anche, voglio osare, sulla creazione di un aeroporto ad Agrigento, luogo che diventerebbe strategico per tutta la provincia”, queste le parole pronunciate dal Pisano nella parte conclusiva della dichiarazione di voto (favorevole alla costruzione del ponte) del gruppo parlamentare Noi Moderati.