Dopo aver servito con dedizione come assessore comunale di Agrigento, la stimata Patrizia Pilato fa il suo ritorno in campo politico. Questa eccezionale dirigente scolastica è stata designata quale responsabile regionale del dipartimento Donne e pari opportunità del partito Democrazia Cristiana. Questa notevole nomina segna un momento significativo all’interno della Democrazia Cristiana, e rappresenta la prima decisione del nuovo segretario regionale del partito, Stefano Cirillo. È opportuno notare che il partito di Totò Cuffaro è attualmente in fermento anche dopo il congresso provinciale di Agrigento in cui è stato eletto il nuovo segretario.

La professoressa Pilato, laureata in Economia e attualmente dirigente del prestigioso Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, vanta un curriculum ricco di esperienze. In politica, ha precedentemente ricoperto la carica di assessore a Cultura, istruzione e pari opportunità, oltre ad aver svolto il ruolo di vice sindaco del Comune di Agrigento dal 2012 al 2013.

“La professoressa Pilato porterà un inestimabile contributo al nostro partito, grazie alla sua formazione personale e professionale che si è focalizzata su questioni cruciali quali la leadership, l’istruzione e la parità di genere”, ha dichiarato il segretario regionale della DC, Stefano Cirillo. “Abbiamo deciso di iniziare le nostre nomine dei nuovi responsabili regionali partendo dal dipartimento Donne e pari opportunità, in quanto questi due aspetti sono di fondamentale importanza per la Democrazia Cristiana e richiedono il nostro impegno”.

Sotto la competente guida della professoressa Pilato, il Liceo Scientifico Leonardo sta vivendo una rinascita. Numerose iniziative extrascolastiche sono state promosse, lavori di ristrutturazione ed efficienza energetica sono stati avviati con successo, e le iscrizioni alla scuola sono in costante crescita. Questi risultati testimoniano la visione e l’impegno della professoressa Pilato nel campo dell’istruzione e delle pari opportunità, valori che ora porterà con passione e dedizione nel suo nuovo ruolo all’interno della Democrazia Cristiana.