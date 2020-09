Cambio al vertice della Capitaneria di porto, Fusco trasferito. Arriva Serafino

Dopo oltre due anni di permanenza il capitano di fregata Gennaro Fusco lascia il Comando della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Porto Empedocle per svolgere altro incarico presso la Direzione marittima di Livorno. Gli subentra il capitano di fregata Fabio Serafino, proveniente dal Compartimento Marittimo di Vibo Valentia.

In questi giorni i due Ufficiali Superiori hanno reso visita al Cardinale Francesco Montenegro, al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, ai Sindaci delle Città di Agrigento e Porto Empedocle, al Procuratore Capo della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio, e alle altre massime cariche istituzionali della provincia agrigentina.

Durante tali incontri è stato espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’equipaggio della Capitaneria di porto alla guida del comandante Fusco in tutte le linee di attività tipiche della Guardia costiera, salvaguardia della vita umana in mare, tutela dell’ambiente marino e costiero, controllo della filiera dei prodotti ittici, attività ispettive in materia di sicurezza della navigazione, contrasto all’immigrazione irregolare via mare.

Venerdì 11 settembre 2020 alle ore 11 presso il piazzale interno della sede principale della Capitaneria di Porto, si terrà la cerimonia solenne del passaggio di consegne tra Titolari del Compartimento marittimo di Porto Empedocle.

Presenzierà la cerimonia il Direttore Marittimo della Sicilia occidentale Contrammiraglio Roberto Isidori, alla sola presenza dei vertici istituzionali della provincia e di un numero ristretto di rappresentanza militare, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19.