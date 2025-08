Cambio della guardia al Liceo Scientifico “R. Politi” di Agrigento. Dopo anni alla guida dell’istituto, la dirigente scolastica Santa Ferrandelli lascia il timone per avvicinarsi a casa e assumere la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Crispi” di Ribera. Una chiusura di ciclo significativa, la sua, segnata da un’offerta formativa di eccellenza, un costante consolidamento sul territorio e un importante incremento delle iscrizioni, grazie alla diversificazione degli indirizzi e alla capacità di cogliere le esigenze del bacino scolastico provinciale.

A subentrare sarà Milena Siracusa, fino a ieri dirigente dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo Sciascia” di Agrigento, ora accorpato. La Siracusa lascia così la guida di una scuola dove ha operato con impegno e progettualità, portando avanti percorsi innovativi e orientati alle competenze del nuovo millennio. A guidare invece l’Istituto “Gallo” sarà Giovanna Pisano, già dirigente scolastica con esperienza consolidata.

Per la nuova dirigente del Politi, l’inizio dell’anno scolastico non sarà dei più semplici. Dovrà infatti affrontare una delle vicende più delicate della storia recente dell’istituto: il trasferimento forzato della sede centrale di via Acrone. La struttura, come accertato dalle perizie tecniche del Libero Consorzio, non è in possesso dei requisiti di staticità e antisismica, e dovrà essere sgomberata entro l’inizio del nuovo anno scolastico, salvo clamorose e improbabili deroghe da parte dell’ente provinciale.

La sede centrale verrà quindi spostata nei locali dell’ex istituto Foderà, al Quadrivio Spinasanta, dove già si trovano alcune classi del Politi. La nuova dirigente Siracusa si troverà dunque a gestire una complessa riorganizzazione logistica, che coinvolgerà studenti, docenti e personale ATA, in una fase particolarmente delicata per l’intera comunità scolastica.

Il passaggio di consegne avviene in un momento cruciale, ma con la consapevolezza che l’istituzione liceale potrà contare su una leadership competente, determinata e attenta alle esigenze di studenti e famiglie.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp