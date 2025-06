“Se da un lato, attraverso alcuni organi di stampa, si apprendono notizie che evidenziano un presunto abbattimento delle liste d’attesa presso l’Asp di Agrigento, dall’altro lato si moltiplicano le segnalazioni di utenti che denunciano attese superiori ai sei mesi per l’esecuzione di esami diagnostici, ivi compresi quelli di natura oncologica, per i quali – come Lei ben sa – la tempestività rappresenta un fattore cruciale per scongiurare conseguenze nefaste”.

Il deputato regionale Angelo Cambiano ha inviato una lettera aperta al direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per segnalare le gravi criticità nelle liste d’attesa per esami diagnostici, in particolare quelli oncologici.

“Una situazione che genera allarme e sfiducia – continua Cambiano che chiede chiarezza e trasparenza su un tema che riguarda la salute e la dignità dei pazienti -. Più nello specifico, risulta che – sempre secondo le dichiarazioni ufficiali – le liste d’attesa per le prestazioni ambulatoriali siano state azzerate. Tuttavia, permane il fatto che numerosi ambulatori risultano ancora sprovvisti di ecografi, strumenti basilari per l’erogazione di molte prestazioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp