La rinascita di Atlante, storia del nuovo Telamone e il suo significato nella valorizzazione del tempio di Zeus Olimpio, da non confondere con il “fratello” sdraiato

Contrariamente a quanto molti possano pensare, questo non è lo stesso Telamone che per anni ha catturato lo sguardo dei visitatori, posizionato sdraiato a pochi passi da qui, che rimane al suo posto. E nemmeno quello che incanta con la sua maestosità al Museo Archeologico Pietro Griffo. In realtà, nel corso degli anni, gli archeologi hanno portato alla luce reperti sufficienti per assemblare ben dodici diverse figure di Telamoni. Questi imponenti giganti erano una volta i pilastri del tempio di Giove, reggendo con le loro braccia possenti gli architravi che sovrastavano il maestoso tempio di Zeus Olimpio.

Il tempio stesso, eretto per celebrare la vittoria di Akràgas sui Cartaginesi dopo il 480 a.C., era una meraviglia architettonica senza precedenti. Con le sue altissime semicolonne scanalate e le sue dimensioni colossali, occupava un’area di circa 6340 metri quadrati e fu costruito con blocchi di calcarenite locale. Tuttavia, la sua magnificenza fu interrotta irrimediabilmente da un terremoto nel 1401, seguito da un saccheggio nel XVIII secolo, che vide i suoi blocchi utilizzati per costruire il molo di Porto Empedocle.

Ma il fascino del tempio di Zeus Olimpio non è mai svanito completamente. Viaggiatori ed eruditi tra il XVIII e il XIX secolo, affascinati dal mito del misterioso Olympieion, hanno alimentato l’interesse per questo luogo, con incisioni e acquerelli che ne ritraevano la grandezza.

È stato solo nel corso del XX secolo che gli sforzi per comprendere appieno il tempio e i suoi Telamoni sono stati intensificati. Grazie agli studi avviati dal Parco della Valle dei Templi nel 2004, sotto la guida dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma e Heinz-Jürgen Beste, sono stati identificati oltre 90 frammenti appartenenti ad almeno otto diversi Telamoni. Questi frammenti hanno fornito la base per la ricostruzione di una delle figure, che ora si erge fieramente accanto ai suoi fratelli d’epoca, testimoniando la grandezza e l’ingegno dei costruttori antichi.

Il nuovo Telamone, composto per il 70% da reperti originali, è stato inaugurato con orgoglio, non solo come un monumento alla grandezza del tempio di Zeus, ma anche come un simbolo della perseveranza umana nel comprendere e preservare il nostro passato.

Il progetto di musealizzazione dell’area dell’Olympieion continua a progredire, con la prossima ricostruzione di una parte della trabeazione e della cornice del tempio, allo scopo di offrire ai visitatori un’idea più concreta delle dimensioni colossali e dell’unicità del monumento, proteggendo nel contempo i reperti.

Ma l’importanza di questa scoperta va oltre la mera archeologia. Il Telamone, con il suo fascino intramontabile, ispira anche l’educazione e la creatività. Eventi formativi per guide turistiche, laboratori didattici per bambini e iniziative coinvolgenti per studenti d’arte sono solo alcune delle molteplici attività che coinvolgono la comunità locale, offrendo una nuova prospettiva sull’antica e colossale struttura che continua a stupire e affascinare.

Questo monumentale tempio di Zeus Olimpio, eretto come segno di ringraziamento per la vittoria di Akràgas sui Cartaginesi nel 480 a.C., era un’opera architettonica senza precedenti. Le sue dimensioni colossali, le altissime semicolonne scanalate e le statue monumentali dei Telamoni suscitavano l’ammirazione di viaggiatori ed eruditi tra il XVIII e il XIX secolo, alimentando il mito del misterioso Olympieion.

Cambia lo Skyline della Vall dei Templi

L’intero progetto di musealizzazione dell’area dell’Olympieion, che finora è costato 500 mila euro di fondi del Parco, include la prossima ricostruzione a terra di una parte della trabeazione e della cornice del tempio, in modo rendere un’idea più concreta delle dimensioni colossali e dell’unicità del monumento ma, nello stesso tempo, proteggere i reperti. Nel 2004, il Parco della Valle dei templi ha avviato un’estesa campagna di studi e ricerche sull’Olympieion affidata all’Istituto archeologico germanico di Roma (Dai Rome) e guidata da Heinz-Jürgen Beste. Lo studio, oltre a nuove conoscenze sul monumento, ha portato alla precisa catalogazione degli elementi ancora in situ. Sono stati così individuati più di 90 frammenti che appartenevano ad almeno otto diversi telamoni e, di uno di essi, si conservavano circa i due terzi degli elementi originari che lo componevano. Questo nucleo omogeneo di blocchi è stato utilizzato per la ricostruzione del telamone, “fratello” di quello già ricostruito a fine Ottocento, ospitato al Museo archeologico “Pietro Griffo” dove è tuttora.

Il curatore del progetto è l’architetto Carmelo Bennardo, attuale direttore del Parco archeologico di Siracusa, mentre l’esperto scientifico è l’architetto Alessandro Carlino. «Il lavoro che abbiamo condotto sul telamone e sull’intera area dell’Olympeion – dice Roberto Sciarratta, direttore del Parco della Valle dei templi – risponde perfettamente alla nostra mission di tutela e valorizzazione della Valle dei templi, insieme all’identificazione, alla conservazione, agli studi, alla ricerca e alla promozione di ogni intervento che porti lo sviluppo di risorse del territorio. Sin dal 2019, da quando sono alla guida del Parco, ho fatto mio il progetto del precedente direttore Pietro Meli, ma ho anche risposto al grande fascino esercitato da questi colossi di pietra, dal tempo antico ad oggi».

Info accesso al Parco Il Parco Valle dei templi, con il supporto di CoopCulture, ha già annunciato eventi formativi per le guide turistiche a cui parteciperanno studiosi e archeologi coinvolti nel progetto di musealizzazione. È stata integrata, inoltre, l’app gratuita per i visitatori della Valle con notizie sul telamone e sull’antico Olympieion e sono stati realizzati cartelli esplicativi in italiano e inglese lungo il percorso che conduce all’area del tempio. È nata anche una linea di merchandising dedicata al telamone, in vendita nei bookshop della Valle dei templi. Sempre a cura di CoopCulture, nella prima domenica del mese (3 marzo, alle 16) a ingresso gratuito sarà invece organizzata una visita laboratorio, quasi una caccia al tesoro tra i ruderi del tempio, per bambini tra 6 e 12 anni che potranno così scoprire le caratteristiche, i segreti e le curiosità dell’antica e colossale struttura. Altre iniziative coinvolgeranno gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento: si sta lavorando a un puzzle in 3D che resterà nel Parco e all’organizzazione di giornate di “disegno en plein air”, sullo stile degli acquerellisti del Gran Tour, usando le diverse tecniche artistiche.