Cambia la classifica di serie D girone I. Alla luce dell’ autoretrocessione del Lamezia Terme cambia la classifica di serie D girone I. Tutti i risultati degli incontri disputati con la squadra calabrese infatti sono stati annullati per cui alcune squadre adezso si ritrovano in posizioni diverse in classifica. Prima fra tutte l’ Akragas che con i suoi 15 punti si trova nella griglia playoff, scavalcando la Nuova Igea Virtus che dai suoi 17 passa a 14 perdendo 3 punti guadagnati con il Lamezia. A condurre la classifica il Trapani con 30 punti. Al quarto posto il Licata con 18 punti. La Sancataldese si attesta dopo l’ Akragas con 14 punti. Sancataldese che sarà ospitata domenica all’ Esseneto nell’ incontro valido per la dodicesima giornata di campionato. Ultima il Portici con 3 punti.