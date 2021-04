Cambia ancora l’organigramma di Aula Sollano

Il presidente di Aula Sollano Giovanni Civiltà e il vice presidente vicario Valentina Cirino si sono abituati ad aggiornare l’organigramma d’aula con una certa frequenza, sapendo che è un periodo in cui i passaggi da una lista civica a un partito possono essere frequenti. Dall’inizio del mandato sono già due i consiglieri che hanno abbandonato le liste civiche per approdare alla Lega. A pionieri Pietro Vitellaro e Mario Fontana potrebbero far seguito altri movimenti. Già questa mattina è prevista una conferenza dei capigruppo. Al centro della discussione i temi da affrontare nella prima seduta consigliare post feste. A tenere banco in Aula nelle sedute prima della Pasqua i debiti fuori bilancio. La pubblica assise è stata impegnata ad approvare le spese non previste che il Municipio dovrà liquidare. Prevalentemente sono richieste di risarcimento danni causati dalla scarsa manutenzione stradale. Il Consiglio ha approvato all’unanimità. Senso di responsabilità ma anche poca opposizione. Non partecipano alla conferenza dei capigruppo Antonio Amato eletto nella lista di Andiamo avanti e Pasquale Spataro di Onda. A completare il gruppo di opposizione ci sono Calogero Firetto e Margherita Bruccoleri di “Buongiorno Agrigento” e Ninnolò Hamel ed Alessia Bongiovì di Rinasce Agrigento.

Della maggioranza fanno parte i gruppi di “Cambiamo Rotta” composto da Francesco Alfano, Teresa Nobile, Alessandro Sollano e Flavia Contino. Claudia Alongi e Gianni Tuttolomondo (nel doppio ruolo di assessore consigliere) di “Diventerà Bellissima”. Davide Cacciatore e Valentina Cirino di “Facciamo Squadra”. Il gruppo di Forza Italia oltre al presidente Giovanni Civiltà è composto da Carmelo Cantone e dal capogruppo Simone Gramaglia. Di Fratelli d’Italia fanno parte Gerlando Piparo e Giuseppe La Felice. Della squadra di “Uniti per la Città” fanno parte Angelo Vaccarello, Marco Vullo (nel doppio ruolo di assessore consigliere) e Ilaria Maria Settembrino. A chiudere lo schieramento di maggioranza la Lega di Pietro Vitellaro e Mario Fontana. Intanto continua lo scontro a distanza tra Pasquale Spataro e il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè. “Naviga a vista e cambia direzione in modo confusionario e contraddittorio”. Spataro torna a definire “schizofrenica la gestione della pandemia da parte dell’Amministrazione comunale”. Il riferimento è al cambio di decisione del sindaco, il quale ha manifestato la volontà di revocare la sospensione della chiusura dei mercati settimanali. A tale critiche hanno risposto Davide Cacciatore e Valentina Cirino: “Il Sindaco – scrivono- ha già relazionato in consiglio sulle scelte intraprese. Da un navigato politico ci aspetteremmo, meglio i cittadini si aspetterebbero maggiori proposte non solo critiche.”