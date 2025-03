Gravi accuse sono state rivolte al deputato siciliano Calogero Pisano, accusato di aver offerto un lavoro in cambio di prestazioni sessuali. Le accuse sono state portate alla luce da Ismaele La Vardera, deputato all’Assemblea regionale siciliana, che ha pubblicato sui suoi canali social un video che ha sollevato un ampio dibattito.

Nel video, La Vardera ha diffuso la testimonianza anonima di una donna che racconta di essere stata oggetto di avances da parte di un componente del parlamento siciliano. In un altro video, un’altra donna di Agrigento ha raccontato di aver avuto un contratto di undici mesi, ma di essersi vista pagare solo 800 euro, con la promessa di compensi superiori mai mantenuti. L’altra donna, che è rimasta anonima, ha raccontato di aver avuto un contratto simile, della durata di 11 mesi, ma di aver ricevuto 3000 euro solo dopo un pignoramento.

Le accuse descritte parlano di una proposta di lavoro che sarebbe stata accompagnata da una richiesta sessuale, con l’intento di ottenere una prestazione in cambio di un contratto di lavoro. Accuse gravi, che hanno immediatamente suscitato un’ondata di reazioni politiche e sociali, mettendo Pisano al centro di una polemica che rischia di danneggiare la sua carriera.

Pisano, però, ha risposto con fermezza, smentendo categoricamente le accuse. “Sono allibito e amareggiato per la violenta e incomprensibile aggressione subita”, ha dichiarato il deputato, che ha definito le affermazioni delle due ex collaboratrici “inventate”. Pisano ha anche ribadito che esiste un contenzioso giuslavorativo con le due signore, ma che è già in fase di risoluzione dal mese di febbraio. “Smentisco categoricamente quanto asserito rispetto a ‘atteggiamenti ed avances’ e a presunte richieste di prestazioni sessuali”, ha aggiunto.

Il deputato ha annunciato di voler portare la vicenda nelle aule giudiziarie, avvalendosi dei propri legali per tutelare la propria onorabilità e difendersi da quella che considera una calunnia gravissima. “Ho dato mandato ai miei legali per avviare i procedimenti necessari in ogni sede”, ha concluso Pisano, deciso a difendere la propria immagine e a far luce sulla verità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp