Caldo estremo in Sicilia. Si prevedono diffusamente i 37°C fino a punte di 41. Oggi, venerdì 2 agosto, i termometri toccheranno, appunto, i 41°C a Siracusa, i 39°C a Catania e i 37/38°C in quasi tutta l’isola. Tanto sole e tanto caldo. La tendenza è di una nuova fiammata africana con l’inizio della prossima settimana e caldo che durerà per altri 10 giorni fino a ridosso di ferragosto.