Nei giorni scorsi il Comune di Agrigento ha diffuso più avvisi di allerta per condizioni meteorologiche avverse, segno di un’estate che si sta confermando particolarmente intensa sul piano climatico. Mentre la Sicilia continua a fare i conti con una delle ondate di calore più persistenti degli ultimi anni, con temperature che in diverse zone dell’isola hanno toccato punte vicine ai 40 gradi, anche nella provincia agrigentina le giornate si susseguono tra cieli sereni e un caldo che si fa sentire soprattutto nelle ore centrali, quando il termometro supera regolarmente i 33 gradi. Una condizione che, secondo gli esperti, non riguarda più soltanto qualche giornata isolata ma intere settimane, con un impatto crescente sulla salute pubblica del territorio.

Allerta meteo e temperature record nell’Agrigentino

Un fenomeno che non risparmia il Sud dell’isola

Il caldo che sta colpendo l’Agrigentino si inserisce in un quadro più ampio che ha visto il Ministero della Salute diramare bollettini quasi quotidiani sulle ondate di calore in tutta Italia, con diverse città siciliane segnalate nei livelli di allerta più elevati. Gli specialisti ricordano che le categorie più esposte restano le persone anziane, i bambini piccoli e chi è affetto da malattie croniche, ma sottolineano anche come temperature di questo tipo possano creare disagio e veri rischi per la salute anche in persone giovani e in buona forma fisica, soprattutto quando l’esposizione al sole si prolunga per diverse ore consecutive, come accade spesso durante le visite turistiche o il lavoro nei campi.

Valle dei Templi e campagne: due volti dello stesso rischio

Ad Agrigento il caldo estivo assume un significato particolare, perché coinvolge contemporaneamente due realtà molto diverse tra loro: da un lato i flussi turistici che ogni giorno attraversano la Valle dei Templi, spesso nelle ore più calde della giornata e senza un’adeguata protezione dal sole, dall’altro le campagne dell’entroterra, dove i lavoratori agricoli impegnati nella cura di vigneti e mandorleti restano esposti per ore a temperature elevate. In entrambi i contesti il rischio di disidratazione e di colpo di calore è concreto, e diventa fondamentale non sottovalutare i primi segnali di malessere. Anche per questo motivo molti medici di base consigliano controlli periodici per chi presenta fattori di rischio cardiovascolare, e oggi strumenti digitali come Elty.it permettono di individuare con facilità uno specialista disponibile sul territorio, semplificando la prenotazione di una visita anche nei giorni in cui il caldo rende più difficile muoversi.

Il cuore sotto pressione quando le temperature salgono

Dal punto di vista medico, le ondate di calore impongono al sistema cardiovascolare un lavoro supplementare: il cuore pompa più sangue verso la pelle per favorire la dispersione del calore, mentre la sudorazione abbondante comporta una perdita significativa di liquidi e sali minerali. In chi soffre già di ipertensione, aritmie o altre patologie circolatorie, questo sovraccarico può tradursi in capogiri, affaticamento improvviso o, nei casi più seri, in un vero e proprio colpo di calore, condizione che richiede attenzione medica immediata. I cardiologi raccomandano di bere acqua con regolarità, anche senza attendere la sensazione di sete, di evitare sforzi fisici nelle ore centrali della giornata e di prestare particolare attenzione a sintomi come confusione, nausea o battito cardiaco accelerato, specialmente per chi lavora all’aperto o trascorre molto tempo in visita ai siti archeologici sotto il sole diretto.

Prevenzione e controlli: un’abitudine da non rimandare

In una fase climatica come quella attuale, la prevenzione cardiovascolare diventa un tema centrale anche per il territorio agrigentino, sia per i residenti che vivono e lavorano nelle campagne sia per i visitatori che scelgono questa zona della Sicilia per le proprie vacanze estive. Una visita cardiologica, un controllo della pressione o un semplice esame del sangue possono aiutare a individuare per tempo eventuali fragilità che il caldo intenso rischia di aggravare. Per chi ha difficoltà a trovare disponibilità rapide nei canali consueti, i portali digitali dedicati alla prenotazione di visite specialistiche rappresentano un valido strumento in più, senza sostituire il rapporto con il proprio medico di famiglia, ma permettendo di non rimandare controlli che, in giornate come queste, possono fare davvero la differenza.

Uno sguardo alle prossime settimane

Le previsioni meteo indicano una possibile attenuazione del caldo più intenso nelle prossime giornate, grazie all’arrivo di correnti più instabili da nord, ma gli esperti invitano comunque a non abbassare la guardia, considerando che la stagione estiva in Sicilia è destinata a portare nuove fasi di calura fino a settembre. Le allerte diffuse dal Comune di Agrigento nei giorni scorsi ricordano quanto sia importante, soprattutto per chi vive e lavora in questo territorio così legato all’agricoltura e al turismo, ascoltare i segnali del proprio corpo e non sottovalutare mai un malessere apparentemente lieve nelle giornate in cui il termometro raggiunge i suoi valori più alti.

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