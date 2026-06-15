Tutto pronto per la tredicesima edizione dei PENALTY AWARDS. Ancora una volta il suo ideatore Ettore Tortoriciregala al calcio dilettantistico siciliano la giusta e degna conclusione stagionale nella splendida cornice del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta per il terzo anno consecutivo.

Martedì 16 giugno alle ore 16.00 (con ingresso gratuito) la passerella più attesa del movimento non professionistico isolano avrà un contorno di grande qualità. Saranno presenti tutti i più importanti dirigenti siciliani della FIGC, con in testa il Presidente Regionale Sandro Morgana ed il Presidente Nazionale della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia, oltre naturalmente a personaggi del mondo giornalistico, artistico e sportivo.

Quattro le categorie che saranno premiate.

Categoria ECCELLENZA e PROMOZIONE con tre nomination per ruolo: Miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e dirigente.

Per la PRIMA CATEGORIA si sfideranno in sei per la nomination come miglior giocatore e miglior allenatore, mentre saranno in quattro per il ruolo di dirigente.

Per la SERIE D si premierà solo il miglior allenatore siciliano con il miglior piazzamento in classifica: sarà quindi Francesco Di Gaetano a ricevere il giusto riconoscimento.

L’emozione unica dei PENALTY AWARDS consiste principalmente nel conoscere i vincitori solo attraverso l’apertura delle buste che avverrà sul palco. Trepidazione e suspense hanno caratterizzato da sempre l’evento, rendendolo unico nel suo genere.

Anche quest’anno saranno assegnati dei premi speciali:

Premio STAMPA a Giada Giacalone di Sportitalia .

a di . Premio UN UOMO PER LO SPORT a Edy Tamajo e a Pippo Franchina .

a e a . Premio PERSONAGGIO WEB-TV ad Andrea Russo .

ad . PREMIO ALLA CARRIERA CALCICISTICA a Maurizio Miranda .

a . PREMIO FOOTBALL MANAGER ad Alessandro Bonaffini e a Davide Cicero.

Da quest’anno il Futsal è protagonista anche nel calcio a 11 perché viene istituito il PREMIO SICILY BEST TEAM FUTSAL, che sarà assegnato alla Futsal Atletico Canicattì 5. A ritirare il riconoscimento sarà il presidente Enzo Russodirettamente dalle mani di Stefano Castiglia.

Passerella anche per Totò Asaro, presidente del Calcio Mazara 1946, che quest’anno festeggia gli 80 anni del club e riceverà il PREMIO PENALTY AWARDS 121 METRI, così come i tre giovani più interessanti del calcio dilettantistico siciliano:

Aristide Tamajo per la Serie D ;

per la ; Giovanni Merola per l’ Eccellenza ;

per l’ ; Francesco Racca per il campionato di Promozione.

Per quanto riguarda il PREMIO TEAM AWARDS 2023, il riconoscimento andrà alla Nissa FC per la straordinaria stagione in Serie D, al Calcio Avola 1949 per il campionato di Eccellenza e al Calcio Santa Venerina per il torneo di Promozione.

Saliranno sul palco anche tanti giornalisti e dirigenti del calcio nostrano. Ad accompagnare il grande galà ci saranno momenti artistici con l’esibizione della Scuola di Danza Punto Danza di Marianna Tomagra, oltre alle cantanti Julia Stabile e Valeria Chiodelli. Ancora una volta sport e spettacolo si incontrano in un binomio vincente.

«Sarà un grande pomeriggio di sport e non solo – dichiara il patron e conduttore Ettore Tortorici –. Quando nel 2014, insieme alla redazione di PENALTY, abbiamo pensato di portare tutto il calcio dilettantistico in una sua originale passerella, in molti ritenevano fosse impossibile. Oggi festeggiamo la tredicesima edizione, segno che quel sogno era realizzabile. Anno dopo anno abbiamo migliorato il premio, rendendolo unico nel suo genere e ambito da tutti».

«Voglio ringraziare PLAY VILLAGE, proprietaria del marchio e del format, il mio editore Gabriele Raffa di 7Gold, tutti i collaboratori e in particolare Salvo Campo. Vi aspettiamo il 16 giugno al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Un ringraziamento anche all’assessore allo Sport Toti Petrantoni, che ha voluto fortemente il premio nella sua città per il terzo anno consecutivo».

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