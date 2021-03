CALCIO: SERIE D/I. RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO SERIE D – GIRONE I – 22^ GIORNATA (21/03) Biancavilla – Acireale 1-3 Citta’ di S. Agata – Gelbison 0-0 Licata – Cittanovese 2-2 MESSINA Acr – MESSINA Fc 1-0 Ragusa – Rotonda 2-3 Rende – Castrovillari 1-1 S. Maria Cilento – Paterno’ 1-1 San Luca – Dattilo rinviata Troina – Roccella 1-0 CLASSIFICA: MESSINA Acr 46 punti; FC MESSINA 41; Gelbison 40; Acireale 38; Dattilo, Licata, Rotonda 32; San Luca, Biancavilla 31; Santa Maria Cilento 27; Paterno’ 26; Castrovillari, S.Agata, Troina 23; Cittanovese 22; Rende 20; Marina di Ragusa 19; Roccella 13. Biancavilla 1 punto di penalizzazione Cittanovese, Roccella San Luca tre gare in meno Dattilo, Rotonda due gare in meno Castrovillari, Gelbison, FC MESSINA, Paterno’, Troina una gara in meno (ITALPRESS)