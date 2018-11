Calcio a 5: buona la prima per lo joppolo Futsal in serie D

Esordio col botto per l’Asd joppolo di mister Brugnera che nella prima giornata del campionato di serie D di calcio a 5 travolge fuori casa per 22-1 la malcapitata ASD Marco Pantani. Mattatori di giornata Eddy Ruvio con 7 reti ed il capitano Daniele Calandrino con 5. Un risultato così ampio che sicuramente non ci aspettavamo – afferma Mister Brugnera – ma che deve farci restare con i piedi per terra ed anzi essere da stimolo per le prossime partite. Di Fiore (4), Mulè (3), Mira (2) e Caramanno le altre reti. Appuntamento quindi sabato 1 dicembre alle 15.00 presso l’impianto sportivo Kokko Soccer per assistere alla prima uscita casalinga e per mantenere il primato.