Calcio, 5 detenuti diventano arbitri grazie a Progetto ‘Sport generAttore di comunità’

“Il reinserimento sociale dei detenuti – dichiara Andrea Valeriani, Presidente dell’Isola Solidale – passa anche e soprattutto attraverso iniziative come questa. Ringraziamo l’US ACLI Roma, nella persona del presidente Luca Serangeli, con cui collaboriamo da diversi anni, per aver coinvolto i nostri ospiti, che hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco e muovere nuovamente i primi passi all’interno di una società dalla quale, a causa della detenzione, rischiano troppo spesso di rimanere esclusi. Iniziative come questa sono fondamentali per abbattere barriere e pregiudizi”. Il progetto si propone di strutturare e modellizzare interventi efficaci e duraturi per favorire, attraverso lo sport, il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti in esecuzione di pena e il loro reinserimento sociale e lavorativo. Tra le province coinvolte sul territorio nazionale, anche Agrigento, Avellino, Benevento, Bologna, Chiavari, Crotone, Mantova, Messina, Nuoro, Pescara, Verona, oltre a Ivrea (To), Santa Maria Capua Vetere (Ce) e Velletri (Rm).