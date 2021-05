Calci, pugni e sangue: zuffa a pochi passi dai locali

Sono state alcune telefonate di cittadini giunte al 112, a segnalare una rissa in corso nel centro di Agrigento, scoppiata tra due immigrati. E i rissosi se le sono date di santa ragione, riportando delle ferite. A terra e su una panchina rinvenute vistose macchie di sangue. Tutto quanto, ieri sera, a pochi metri dai locali della via Pirandello. Urla, offese, spintoni fino a quando la situazione è degenerata, rischiando di trasformarsi in qualcosa di grave. Dalle parole alle vie di fatto, il passo è stato breve. I due protagonisti hanno iniziato a picchiarsi brutalmente. Sono volati ceffoni, pugni e calci.

Poi uno di loro per colpire l’altro avrebbe utilizzato anche un coccio di vetro. I residenti e alcuni esercenti, spaventati, si sono rivolti al centralino di emergenza. La segnalazione è stata girata alle pattuglie in servizio. All’arrivo dei carabinieri dei partecipanti nessuna traccia. Per evitare guai se la sono date a gambe, allontanandosi velocemente, aiutati anche dal fatto che nella zona, ci sono diverse vie di fuga, e per loro è stato più facile disperdersi. Le indagini comunque continuano senza sosta, per risalire ai due migranti.