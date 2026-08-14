Otto ragazzi agrigentini, tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo con l’accusa di lesioni personali. Secondo quanto emerso dalle indagini dei poliziotti della sezione Volanti, nella notte del 6 luglio il gruppo avrebbe aggredito e picchiato un ventenne che si trovava con la fidanzata.

L’episodio sarebbe iniziato in piazza San Francesco, nei pressi dei locali della movida, dove tre dei ragazzi, in evidente stato di ebbrezza, erano stati richiamati dal giovane perché arrecavano disturbo.

Dopo un breve alterco verbale, la coppia si è allontanata, ma è stata seguita lungo via Atenea e fino a piazzale Vittorio Emanuele. Qui, dopo l’arrivo di amici dei tre minorenni, la situazione è degenerata: il branco avrebbe assalito a calci e pugni il ventenne, che è poi finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le ferite riportate.

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