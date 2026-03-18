Agrigento, 18 marzo 2026 – L’On. Ismaele La Vardera ha presentato un’interrogazione parlamentare urgente indirizzata al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale all’Istruzione in merito alle gravi criticità strutturali e di sicurezza riscontrate presso la sede di Calcarelle del Liceo Musicale “Empedocle” di Agrigento.

Secondo quanto segnalato da studenti, famiglie e personale scolastico, l’edificio presenterebbe da tempo infiltrazioni d’acqua, distacchi di intonaco e problematiche legate alla sicurezza dell’impianto elettrico. Una situazione ulteriormente aggravata all’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, quando, a seguito di un evento meteorologico, si è verificato il crollo di una parte del tetto.

I lavori di ripristino, avviati successivamente, sarebbero stati sospesi dopo pochi giorni, lasciando un cantiere incompleto e aumentando i rischi per la sicurezza. In particolare, le infiltrazioni avrebbero interessato anche cavi elettrici scoperti, causando episodi di leggere scosse elettriche e costringendo il personale a disattivare temporaneamente l’energia elettrica.

Le criticità hanno avuto ripercussioni dirette sull’attività didattica, con studenti costretti a frequentare aule provvisorie non adeguate, soprattutto per le discipline musicali. Nel frattempo, la gara d’appalto per gli interventi, inizialmente prevista entro febbraio, sarebbe stata rinviata a metà aprile, prolungando ulteriormente una situazione già insostenibile.

Per denunciare lo stato di emergenza, gli studenti hanno promosso una manifestazione davanti alla Prefettura di Agrigento, chiedendo interventi immediati.

“È inaccettabile che studenti e personale siano costretti a vivere quotidianamente in condizioni di rischio. Servono risposte immediate e interventi concreti».

Con l’interrogazione, il deputato chiede alla Regione di verificare con urgenza le condizioni della struttura, di sollecitare il Libero Consorzio Comunale di Agrigento – ente responsabile dell’edificio – e di attivare tutte le misure necessarie, anche straordinarie, per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

L’On. La Vardera ha inoltre richiesto tempi certi per l’avvio e la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della sede.

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