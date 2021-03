Calca al nuovo centro vaccinale, sopralluogo del sindaco Micciché

Calca al nuovo centro vaccinale del Palacongressi del villaggio Mosè e traffico nel caos: il sindaco di Agrigento ,Franco Miccichè , insieme all’assessore alle attività Produttive, Franco Picarella, si è recato questa mattina sul posto per verificare la veridicità delle lamentele che sono state diffuse ieri circa l’organizzazione del servizio di vaccinazione anti covid. “E’ stato accertato – dicono dal comune- che nel pomeriggio la hall interna del Palacongressi era stata aperta per consentire alle persone di rimanere riparati durante l’attesa e sono stati mandati anche gli agenti della polizia locale per regolamentare l’accesso pedonale e automobilistico. Questa mattina, inoltre, è stato aperto anche il parcheggio che il lunedì viene destinato al mercato infrasettimanale per dare la possibilità a più persone di parcheggiare vicino l’Hub. Si è anche aperta una interlocuzione con l’Asp e con la Prefettura per una collaborazione con la Croce Rossa o con la Protezione Civile per disciplinare al meglio un servizio che, ricordiamo, è importantissimo per la salvezza della popolazione. E in tal senso – dice il sindaco Micciché- vorrei invitare quanti stanno strumentalizzando i disagi che si possono verificare all’inizio di un nuovissimo servizio a evitarlo, in questo momento in cui la salute pubblica dovrebbe essere al primo posto, anche delle beghe politiche.”