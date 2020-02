Cade un pezzo di cornicione, tragedia sfiorata al palazzo di giustizia

Un grosso pezzo di cornicione si è staccato dal palazzo di giustizia, in via Mazzini, ad Agrigento. Dopo essere piombato al suolo si è frantumato in mille pezze, proprio a pochi metri dall’ingresso principale. Per fortuna il distacco non ha provocato feriti per il solo fatto di essere avvenuto nelle ore notturne. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. L’area è stata adeguatamente transennata e interdetta al passaggio pedonale. Non è la prima volta che l’edificio mostra segni di degrado e cedimento.