Cade un masso, chiusa al transito la Sp 37 Sciacca-Caltabellotta

E’ stata chiusa al transito la strada provinciale 37 Sciacca-Caltabellotta a causa di una frana e del successivo distacco di un masso da una parete rocciosa adiacente la carreggiata al km 8. Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra di reperibilità dei cantonieri del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (capo cantoniere Valenti e cant. Miceli), e l’Ufficio Protezione Civile del Libero Consorzio, che ha collocato le transenne per la chiusura al traffico e attivato i volontari dell’Associazione “Vigili del Fuoco in congedo” di Sciacca.

Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno seguito il protocollo per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del tratto in questione. E’ previsto un sopralluogo dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali per verificare con la massima attenzione la situazione, in modo da valutare eventuali interventi indispensabili per garantire la riapertura della Sp 37 in totale sicurezza.