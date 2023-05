E’ successo nuovamente nella stessa zona, e anche stavolta si è sfiorata la tragedia per la caduta di un grosso ramo di un albero nella zona di Porta di Ponte. Fortunatamente sulla vicina panchina non c’era seduto nessuno. Nell’area a pochi passi della via Atenea simili episodi si ripetono con una frequenza allarmante. Ed è forte il rischio che possa scapparci, prima o poi, il ferito grave, anche perché nelle zone di ombra degli alberi trovano riparo, soprattutto, anziani e turisti.