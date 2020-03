Cade ramo di albero sul viadotto Morandi, e auto si schianta contro il guardrail

Cade un grosso ramo di albero sulla strada, e per scansarlo un’automobile, modello Bmw, finisce per schiantarsi contro il guardrail, e il vicino terreno.

È successo verso le 22 sul viadotto Morandi, precisamente sulla bretella che porta a Porto Empedocle, nei pressi della lapide che ricorda il maresciallo dei carabinieri Guazzelli.

L’uomo alla guida, rimasto ferito, è stato trasportato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sul posto i vigili del fuoco, che si sono occupati della rimozione del tronco, e gli agenti delle Volanti e i carabinieri della Radiomobile. Quest’ultimi si sono occupati dei rilievi. La strada è rimasta chiuse per diverse ore.