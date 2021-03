Cade per la presenza di una buca sulla strada, un ciclista finisce in ospedale

E’ caduto, a causa di una buca presente sul manto stradale, mentre in bicicletta stava percorrendo la via Dei Fiumi, al Villaggio Mosè. L’incidente stradale si è verificato, ieri mattina, all’altezza di via Di Salvo.

Il ciclista con un’autoambulanza del 118, è stato trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici lo hanno sottoposto ad accurati accertamenti sanitari, e gli hanno diagnosticato alcuni traumi sparsi, giudicati non gravi.

Sul posto, nella via Dei Fiumi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Agrigento, che si sono occupati della ricostruzione dei fatti. (foto archivio)