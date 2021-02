Cade in un pozzo profondo, donna portata in ospedale

E’ precipitata in un pozzo per la raccolta dell’acqua piovana, profondo 6 metri, a poca distanza dalla sua abitazione. Protagonista una pensionata, settantenne di Raffadali. Per sua fortuna il vicinato è intervenuto a salvarle la vita. Dopo essere stata recuperata, con il 118 è stata trasportata all’ospedale. Ha riportati vari traumi, sparsi sul corpo, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

L’incidente domestico si è verificato, ieri mattina, nei pressi di piazza Mercato, nel centro raffadalese. La donna, mentre stava svolgendo dei lavoretti nel giardino di casa, è precipitata nel vuoto. Lì dentro è rimasta dolorante, senza possibilità di risalire in superficie.

A quel punto si è messa ad urlare con tutte le sue forze, chiedendo ripetutamente, e disperatamente, aiuto. Richieste di aiuto udite da alcuni vicini, che si sono precipitati a soccorrerla. Poi trasferimento con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.