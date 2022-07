Cade in un dirupo, soccorso e salvato dai vigili del fuoco

Ha perso l’equilibrio, ed è finito in un dirupo, e lì è rimasto ferito, in attesa dei soccorritori. A recuperarlo, sono stati, nella notte fra giovedì e venerdì, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Un ventunenne, originario di San Cataldo, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato diversi traumi sparsi sul corpo, ma per fortuna non versa in pericolo di vita. Ha rischiato grosso. L’incidente è avvenuto nei pressi di un cantina in viale Cannatello.

Il giovane aveva posteggiato la sua autovettura in un parcheggio accanto alla cantina. Al momento di riprendere la macchina, di ritorno dai locali della movida di San Leone, senza accorgersene il ventunenne è precipitato da un’altezza di 5 metri, ed è rimasto intrappolato. Sono stati gli amici a dare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno raggiunto il ragazzo, e non appena è stato imbracato e recuperato dal punto, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.