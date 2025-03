Cade in casa e per tre giorni resta sul pavimento senza poter chiedere aiuto. Un pensionato settantenne, che vive da solo in un’abitazione a poche centinaia di metri dalla via Atenea nel centro storico di Agrigento, è vivo grazie ad un amico, un commerciante quarantenne. Non vedendo in giro l’anziano s’è preoccupato.

Prima ha provato a chiamarlo più volte e il telefono cellullare è risultato spento. Ieri mattina, il quarantenne è andato a casa dell’amico, non ricevendo risposta nemmeno al citofono ha allertato il 112. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e i poliziotti della sezione Volanti della Questura, dopo aver aperto la porta, hanno trovato l’anziano riverso a terra.

È stato subito assistito dagli operatori sanitari del 118 e poi portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici ne hanno disposto il ricovero.

