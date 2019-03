Cade durante il Carnevale di Sciacca: giovane di venti anni in prognosi riservata

Si trova in prognosi riservata sulla vita un giovane di venti anni di Mazara del Vallo, caduto a Sciacca mentre assisteva al Carnevale. Si trova ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo, al Trauma Center, dove è stato operato al cervello. Il giovane è caduto dalla piazza Angelo Scandaliato conduce in via Eleonora d’Aragona.

Secondo fonti di stampa è caduto da un’altezza di tre metri e mezzo, in un punto in cui non c’è l’inferriata di protezione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II”, per poi essere trasportato in ambulanza all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è stato sottoposto all’intervento chirurgico.