Aveva denunciato il Comune di Palma di Montechiaro perché era caduta dalla scalinata del Monastero delle Benedettine (SS. Rosario Suore Benedettine), asserendo che lo scalino era malmesso, ma il Tribunale Civile di Agrigento ha stabilito il rigetto della domanda giudiziale proposta da una cittadina R.G., nei confronti del Comune. Con atto di citazione la donna ha affermato che il 2 settembre del 2018, si trovava a scendere i gradini della scalinata, quando a causa di un presunto scalino malmesso, cadeva rovinosamente a terra.

R.G., ha dichiarato che il danno si è verificato a causa dell’omessa manutenzione dei gradini del Monastero delle Benedettine, ed ha chiesto la condanna del Comune di Palma di Montechiaro al pagamento dell’importo di 18.104,78 euro a titolo di danno biologico e morale, oltre ad un ulteriore importo a titolo di danno esistenziale da calcolarsi in via equitativa.

Con la sentenza il tribunale ha stabilito l’infondatezza della domanda giudiziale ed il conseguente rigetto, con condanna della controparte R.G., al pagamento delle spese processuali (per competenze di avvocato) in favore del Comune di Palma di Montechiaro, per compensi di avvocato, oltre oneri di legge (quali rimborso spese generali 15% e cassa previdenza avvocati 4%). Per il giudice non si evince nemmeno che la scalinata del Monastero sia di proprietà comunale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp