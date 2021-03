Cade dalla bicicletta, undicenne ferito e trasferito in elisoccorso

Un bambino poco più che undicenne, di Bivona, è caduto dalla bicicletta, riportando delle ferite al capo, e ad una gamba. Con l’elisoccorso del 118, è stato trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. I medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico. E per la frattura del femore, sottoposto, ad un intervento chirurgico.

Questa mattina, il bambino è stato trasferito all’ospedale “Di Cristina” di Palermo. Non versa in gravi condizioni. Secondo gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Cammarata, il piccino si trovava in bicicletta e, mentre stava percorrendo una strada di contrada “San Leonardo” agro di Bivona, sarebbe caduto a terra.