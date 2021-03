Cade dal trattore e sbatte contro un albero: muore un uomo

E’ caduto dal trattore agricolo in movimento, e ha sbattuto contro un albero. Per un pensionato di 81 anni, G.R., di Cammarata, non c’è stato niente da fare: è morto sul colpo, come accertato dai medici del 118, arrivati con l’elisoccorso, e un’autoambulanza.

Ad occuparsi della ricostruzione della tragedia, sono stati i carabinieri della Compagnia di Cammarata. Teatro dell’accaduto l’appezzamento di terreno di proprietà dell’anziano, in contrada “Ficuzza”, nelle campagne cammaratesi.

L’uomo, forse perché colto da un improvviso malore, avrebbe perso il controllo del trattore, e dopo essere stato letteralmente sbalzato dal posto guida, è finito contro un grosso albero. Lì è rimasto fino a quando alcuni familiari, non vedendolo rientrare a casa, hanno dato l’allarme.