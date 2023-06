Cade dal tetto di un’abitazione: imbianchino in gravi condizioni

E’ caduto dal tetto di un’abitazione in via Luigi Rizzo a Lampedusa. Un imbianchino cinquantaquattrenne è ricoverato all’ospedale “Civico” di Palermo, dove è giunto in elisoccorso. Le condizioni del lavoratore sono piuttosto gravi. L’uomo stava effettuando dei lavori per conto del proprietario della casa, a quanto pare un turista, quando all’improvviso è precipitato, finendo su un’autovettura che era parcheggiata in strada. L’imbianchino ha sbattuto la testa. I medici gli hanno diagnosticato un brutto trauma cranico. Il 54enne è stato soccorso e trasferito al Poliambulatorio da dove, poco dopo, è stato trasferito, con elisoccorso del 118, al presidio ospedaliero palermitano.