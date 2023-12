La comunità canicattinese e il mondo della scuola sono sconvolte per la morte di Giuseppe Sanfilippo, 63 anni, docente dell’istituto Agrario “Rosario Livatino” di Canicattì, deceduto domenica mattina mentre, in campagna, nei pressi della strada statale 122, stava effettuando dei lavori di potatura. L’uomo sarebbe caduto da un albero ed avrebbe battuto la testa. Inutile l’intervento del personale del 118. Nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico. Forse un malore improvviso o un movimento sbagliato le cause della caduta. I funerali verranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Chiara.