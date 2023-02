Cade a terra e sbatte la testa: 45enne ferito gravemente

Esce da un locale della movida di San Leone, dove era in corso una festa per il Carnevale, e prima ancora di recuperare la macchina sarebbe inciampato, e nella caduta ha sbattuto violentemente la testa sul selciato. Lì è rimasto per diversi minuti fino a quando è riuscito a chiedere aiuto. Vittima del grave infortunio un quarantacinquenne di Agrigento.

Trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, i medici in servizio gli hanno diagnosticato un brutto trauma cranico, ma non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. La segnalazione è stata girata ai poliziotti della sezione Volanti che hanno avviato alcuni accertamenti.