Cadavere rinvenuto alla Baia del Kaos: morte naturale, salma restituita ai familiari

È stato rinvenuto nella notte il corpo senza vita di un uomo in località Baia del Kaos, nel territorio di Porto Empedocle. L’allarme è scattato intorno alle 00:50. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato tutti gli accertamenti di rito.

La vittima è Salvatore Bennardo, 68 anni, pensionato, residente a Favara.

I primi accertamenti hanno escluso la presenza di segni di violenza o di colluttazione. Il decesso è stato ricondotto a cause naturali e, per questo motivo, il pubblico ministero non ha disposto l’autopsia, autorizzando la restituzione della salma ai familiari.

Le verifiche svolte dai militari dell’Arma hanno quindi escluso elementi che facciano ipotizzare il coinvolgimento di terzi.

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