Cadavere donna vicino binari della Palermo Agrigento

Il cadavere di una donna e’ stato trovato in una pozza d’acqua nei pressi della linea ferrata Palermo- Agrigento tra Altavilla e Santa Flavia. Sono stati i passeggeri di un treno a lanciare l’allarme notando il corpo della donna di circa 35 anni. La vittima non e’ stata identificata. Ci sono gli agenti della polfer e della polizia sul luogo.

A causa del ritrovamento del cadavere, la circolazione ferroviaria su tutta la tratta Palermo-Messina e Palermo Agrigento è stata rallentata e sono diversi i treni cancellati o con ritardo. “Il traffico è rallentato per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta in prossimità della linea ferroviaria tra Bagheria e Altavilla Milicia” spiegano da Trenitalia annunciando che i treni in viaggio. hanno un Maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti.

I Treni parzialmente cancellati sono:

R 5412/5413 Agrigento Centrale (12:15) – Palermo Centrale (14:17): limitato a Termini Imerese (13:48)

• R 21818 Palermo Centrale (12:58) – Termini Imerese (13:43): limitato a Bagheria (13:15)

• R 5416/5417 Agrigento Centrale (14:15) – Palermo Centrale (16:17): limitato a Termini Imerese (15:48)

• R 12906 Palermo Centrale (15:38) – Sant’Agata di Militello (17:50): origine da Termini Imerese (16:06)