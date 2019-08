Caccia agli evasori della Tari, ad Agrigento appalto da 40mila euro

È caccia agli evasori della Tari, ad Agrigento già inviati 23 mila avvisi ai furbetti Tasse. L’appalto affidato ai privati

Sono in corso di notifica, da parte del Comune di Agrigento, ben 11 mila avvisi di accertamento sulla Tari 2015 e 12 mila accertamenti per la Tari 2014. L’invio dei 12 mila accertamenti, alle casse di palazzo dei Giganti, costerà quasi 40 mila euro: 39.900 per la precisione. L’appalto è gestito da una ditta privata. Mentre per la spedizione di quelli del 2015 – fatta, attraverso le Poste, con raccomandata con ricevuta di ritorno – è stata impegnata la somma complessiva di 38 mila euro. A scriverlo è il Giornale di Sicilia, in edicola questa mattina. Il Municipio di Agrigento, si legge sul quotidiano, fra solleciti ed avvisi di accertamento, sta cercando di recuperare quanto fino ad ora non ha incassato. Un’autentica “guerra” contro l’evasione fiscale che va in parallelo con il tentativo di far tornare a “respirare” le casse comunali. Casse che hanno rischiato il dissesto finanziario. Continua quindi la linea dura dell’Amministrazione comunale.