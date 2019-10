“Buttatelo fuori”, aggressione verbale a giornalista

Il giornalista favarese Giuseppe Moscato è stato vittima di una aggressione verbale, durante i lavori del Consiglio Comunale di Favara, l’altra sera, per aver dato la notizia sulla proposta dell’aumento del Gettone di Presenza. Il cronista è stato allontanato dall’aula consiliare, sembrerebbe dai vigili urbani, su richiesta esplicita del vicepresidente del Consiglio, al grido “Buttatelo fuori”.

Tanti gli attestati di solidarietà al collega e giornalista Giuseppe Moscato e alla stampa tutta, in generale. Ne abbiamo scelto qualcuno.

I primi a scrivere sono i consiglieri comunali del Gruppo Misto di Favara, Marilì Chiapparo, Rossana Castronovo, Vito Maglio e Sergio Caramazza, che prendono le distanze da quanto accaduto l’altra sera in aula.

Salvatore Lupo scrive: “Per fortuna in Italia esistono ancora dei veri giornalisti,e tu caro amico Giuseppe Sei uno di questi !!!!Solidarietà e complimenti al grande amico e giornalista Giuseppe Moscato”.

Leonardo Pitruzzella, esercente ed ex presidente del Consiglio scrive: “Solidarietà all’amico e collega Giuseppe Moscato per essere stato oggetto di aggressione durante i lavori di questa sera del Consiglio Comunale per aver dato la notizia sulla proposta dell’aumento del Gettone di Presenza”.