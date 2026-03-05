Bussola Export ad Agrigento: ICE e Confcommercio formano le imprese per i mercati esteri

Il progetto ICE per l’internazionalizzazione delle imprese

Agrigento diventa punto di partenza di un percorso strategico dedicato all’internazionalizzazione delle imprese. Prenderà ufficialmente il via il 18 marzo 2026 il progetto “Bussola Export”, programma formativo gratuito promosso da ICE-Agenzia, in collaborazione con Confcommercio Agrigento, pensato per accompagnare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio verso i mercati internazionali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze manageriali, digitali e strategiche delle imprese locali, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide della competitività globale.

Un progetto per rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese

Formazione per le PMI di Agrigento

Il progetto, coordinato dall’Ufficio Formazione alle Imprese di ICE-Agenzia, si inserisce nelle politiche di sostegno all’export italiano promosse dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’obiettivo è rispondere al crescente bisogno di know-how e competenze specialistiche delle imprese agrigentine, chiamate oggi a confrontarsi con mercati sempre più complessi e dinamici.

Attraverso un modello formativo integrato, che combina incontri in presenza e online, le aziende partecipanti potranno accedere a:

strumenti operativi per l’export ,

, metodologie avanzate di internazionalizzazione ,

, momenti di affiancamento personalizzato per sviluppare strategie di crescita sui mercati esteri.

Il programma degli incontri

Il percorso formativo prevede tre appuntamenti principali, progettati per affrontare i temi chiave dell’export contemporaneo:

18 marzo 2026 – Strategie per l’internazionalizzazione

incontro in presenza presso la sede di Confcommercio Agrigento

incontro in presenza presso la sede di 25 marzo 2026 – Incoterms® e pagamenti internazionali

incontro online dedicato agli aspetti contrattuali e finanziari dell’export

incontro online dedicato agli aspetti contrattuali e finanziari dell’export 2 aprile 2026 – Intelligenza artificiale, automazione e strategy management

focus sulle nuove tecnologie applicate alla competitività aziendale

Il progetto è rivolto a un ampio bacino multisettoriale, che include agroalimentare, turismo, tessile, arredamento, energia e servizi digitali.

Le imprese che si distingueranno per potenziale e progettualità potranno inoltre accedere a un percorso di affiancamento personalizzato, finalizzato ad accelerare l’ingresso e il posizionamento nei mercati internazionali.

Giardina: “Una bussola operativa per l’export”

Giardina: “Una bussola operativa per l’export delle nostre imprese”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Antonio Giardina, direttore di Confcommercio Agrigento:

«Con “Bussola Export” mettiamo a disposizione delle imprese non solo formazione, ma una vera e propria bussola operativa per orientarsi nell’export contemporaneo. In un contesto globale ad alta competizione, la capacità di integrare strumenti digitali avanzati, intelligenza artificiale e corretta gestione dei rischi finanziari rappresenta oggi il principale fattore di vantaggio competitivo per le nostre MPMI».

Il programma degli incontri Bussola Export

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 marzo 2026.

Le imprese interessate possono consultare il programma e registrarsi al seguente link:

https://exportraining.ice.it/offerta-formativa/formazione-imprese/bussola-export/

Un investimento sul futuro economico del territorio

Il progetto “Bussola Export” rappresenta non solo un percorso formativo, ma un investimento strutturale sul futuro del tessuto produttivo agrigentino, con l’obiettivo di trasformare le sfide dell’internazionalizzazione in opportunità concrete di crescita economica.

In questo scenario Confcommercio Agrigento conferma il proprio ruolo di partner istituzionale e guida strategica per le imprese locali, rafforzando il collegamento tra politiche nazionali, competenze specialistiche e sviluppo del territorio.

