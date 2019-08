Burraco sotto le Stelle e premio AICS

Giorno 23 Agosto, a VillaMajisa, si è disputato il Summer Night 2019. Una serata di Burraco sotto le Stelle, con Cena e Spettacolo di Varietà. In una bella e serena atmosfera è stato assegnato il Trofeo, messo in palio dall’AICS di Agrigento. La targa in cristallo – Trofeo Burraco AICS 2019 – è stato vinto dalla coppia Contino – Parisi, che ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza delle numerose, coppie provinciali. Il Trofeo Concordia, riservato alle Squadre composte di tre coppie, è stato vinto dal Circolo Empedocleo di Agrigento. Buona l’organizzazione del Torneo, ottima la cena preparata dallo Chef di VillaMajisa e piacevolissimo lo spettacolo di Cabaret e Burlesque, proposto da Zarina & FRESHSHOW, che ha allietato il dopo gioco e la cena con danze, canzoni, can can e tanto altro in un caleidoscopio di luci, costumi e suggestive nebbie, creando una atmosfera da Moulin Rouge o Crazy Horse.