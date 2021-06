Buoni spesa utilizzabili fino al prossimo 30 giugno

Marco Vullo, assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, mette a conoscenza tramite Avviso pubblico i cittadini beneficiari che le somme residue dei buoni spesa regionali devono essere utilizzati con urgenza entro il 30 giugno prossimo. ” Quindi invito i destinatari – dice Vullo- ad utilizzare il beneficio economico delle precedenti erogazioni per coloro che sono ancora in possesso di somme disponibili sul proprio cellulare, in maniera improrogabile entro fine mese. Qualora non dovessero essere utilizzati i buoni spesa elettronici si procederà d’ufficio alla revoca dell’aiuto economico. Per poter predisporre i nuovi avvisi del bonus spesa regionale,ulteriori 350 mila euro faccio presente una cosa,se non si chiude la rendicontazione della prima tranche con la Regione non si può andare avanti,ecco perché i cittadini devono consumare i residui al fine di poter ripartire velocemente con i nuovi bandi.”