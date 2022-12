“Buoni se potete” protagonista dei “matinée” per gli studenti al Teatro Pirandello

Costruire un pubblico di giovani è l’ investimento più importante per il pubblico del futuro. Ed ecco che il teatro Pirandello di Agrigento si riempie di giovani. Oggi, domani, e lunedì, 16, 17 e 19 dicembre, in scena “Buoni se potete” per la regia di Francesco Bellomo e Marco Savatteri. Una produzione della Fondazione teatro Pirandello. Il presidente Alessadro Patti è soddisfatto: “I matinèe stanno riscuotendo un grande successo – dice- 7000 presenze di scolaresche solo per lo spettacolo “Buoni se potete”. Siamo onorati di poter aprire le porte ai ragazzi che vengono a respirare arte e cultura.” Con Corrado Tedeschi, Martina Difonte, Davide Incantela, Roberto Iannone, Giovanni Moscato, Salvatore Nocera Bracco, gli artisti di Casa del Musical e la partecipazione straordinaria di Nino Bellono e Pippo Crapanzano, lo spettacolo, tratto dal film del 1982 di Luigi Magni, con Johnny Dorelli, dal titolo “State Buoni se potete”, è adattato da Mauro Graiani.

Il musical, ambientato nella Roma cinquecentesca, ripercorre la vita San Filippo Neri. Una storia semplice e commovente con tutte le rappresentanze artiste del territorio agrigentino, divise per fasce di età: si parte dai 6 anni, per arrivare ai 100 anni di Nino Bellomo, che per per l’occasione fa un piccolo cammeo, interpretando il Cardinale Borromeo. Le musiche originali sono di Marco Savatteri, le coreografie di Gabriel Glorioso, i costumi di Valentina Pollicino, le scene di Carla De Marino.