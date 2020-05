Buongiorno News, piccoli passi verso la normalità

Buongiorno e benvenuti da me Claudia Lanzo e dalla redazione di AgrigentoOggi in questa edizione di martedì 5 maggio del nostro notiziario in video. Cominciamo subito con le notizie più significative.

Verso la normalità

Chi temeva un rientro di massa in Sicilia è destinato a doversi ricredere. Chi è rimasto bloccato al Nord sta rientrando nelle abitazioni di residenza in modo ordinato. Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto a Mit di aumentare il numero voli. Nel capoluogo agrigentino regolari le visite ai cimiteri riaperti, in molti hanno passeggiato in riva al mare ed approfittato delle temperature estive per godersi l’area aperta.

Sempre meno persone contagiate, più guariti, e due morti. Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a ieri lunedì 4 maggio, in merito all’emergenza Coronavirus.

Lettera con minacce di morte all’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. Il fatto risale al 14 aprile scorso, quando la missiva fu recapitata nella sede dell’assessorato, a Palermo in piazza Ottavio Ziino, ma la notizia e’ trapelata soltanto ieri. Razza ha subito sporto denuncia all’autorità giudiziaria di Palermo. Nello stesso periodo in cui è stata recapitata la lettera, l’assessore ha subito danneggiamenti alla sua auto privata. Anche in questo caso è stata presentata denuncia. Per Razza tantissimi attestati di stima e lettere di solidarietà.

Il 18 maggio viene ipotizzata come la data per la riapertura dei siti culturali siciliani. La notizia non è ancora ufficiale ma pare che il presidente Musumeci starebbe per chiedere una deroga in tal senso al presidente del Consiglio Conte. In attesa di notizie ufficiali e soprattutto di linee guida chiare e definitive che arriveranno, dalla Regione, i dirigenti e i direttori stanno elaborando strategie ad hoc sui singoli luoghi. Fra i siti favoriti alla riapertura c’è il Parco archeologico di Selinunte,